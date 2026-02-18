Катмен Усика: «Бой против Чисоры был более изнурительным, чем поединки против Джошуа и Фьюри»
Анбер признал, что Дерек стал для украинца настоящим испытанием
27 минут назад
Фото: Matchroo
Кэтмен Александра Усика (24-0, 15 KO) Рас Анбер вспомнил дуэль украинца с Дереком Чисорой в начале пути Усика в хэвивейте. Американца цитирует vringe.com:
Его прозвище – «Война», и на то есть причина. Если ты метишь на следующий уровень, то тебе лучше пройти этот тест. Усику пришлось пройти этот тест. И по справедливости, я бы, наверное, сказал, что физически бой против Чисоры для Усика был более изнурительным, чем любые бои против Джошуа и Фьюри.
Напомним, что Тайсон Фьюри снова поставил под сомнение поражения в поединках с Усиком.