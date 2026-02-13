Фьюри — Махмудов: объявлена дата боя и время первой пресс-конференции
Бой состоится 11 апреля
около 2 часов назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх официально анонсировал следующий поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).
Это столкновение титанов на боксерском ринге на стадионе Тоттенхэм.
Когда Тайсон Фьюри встретится с Арсланбеком Махмудовым 11 апреля, только один выйдет победителем.
Пресс-конференция с участием обоих боксеров запланирована на понедельник, 16 февраля.
Начало трансляции: 18:00 по киевскому времени (16:00 по Лондону).
Сулейман обещает высокое место в рейтинге WBC для победителя боя Фьюри — Махмудов.