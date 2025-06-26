Владимир Кириченко

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что у него есть планы на топ-проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итауму (12-0, 10 КО) после поединка молодого британца против соотечественника Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

По словам Аль аш-Шейха, после поединка с Уайтом Итаума может встретиться с Мартином Баколе (21-2-1, 16 КО). Цитирует Турки secondsout.com.

«Я думаю, что это удачное время для подобных испытаний. Мне не нравится, когда боксеры проводят по 20-25 боев, не сражаясь с настоящими бойцами. У нас есть предложение для Итаумы на ноябрь. Баколе или что-то в этом роде, а там будет видно».

Напомним, что поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.