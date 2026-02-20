Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о потенциальном поединке с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Британца цитирует fightnews.info:

Давайте выкажем человеку заслуженное уважение и позволим ему провести время вне бокса. Давайте не бросать ему вызовы и не заставлять его делать то, что он не хочет делать сейчас.

Давайте просто оставим его наедине с этим. Я сосредоточусь на своей карьере. Если Энтони Джошуа захочет вернуться, то удачи ему. Если он не захочет возвращаться, то я также желаю ему удачи, ведь он проделал невероятную работу: был двукратным чемпионом мира, заработал много денег и изменил свою жизнь. Так что если наш бой состоится в будущем, то здорово. Если нет, тоже прекрасно.