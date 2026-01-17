Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Ready To Fight рассказал, возможна ли его трилогия с экс-чемпионом британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Если расставить эту тройку (Фьюри, Джошуа, Уайлдер) от сильнейшего к слабейшему?

«У меня нет „сильнейшего“. Каждый из них потратил годы, чтобы достичь такого уровня.

Но если судить по сложности моей подготовки к бою и напряженности самого боя, то на первом месте – Тайсон Фьюри, на втором – Энтони Джошуа. Уайлдера я пока ставлю на третье, потому что с ним еще не боксировал. Это сугубо субъективное ощущение».

Тайсон Фьюри возвращается, как ты неоднократно и прогнозировал. Ты был бы заинтересован в трилогии с ним?

«Почему нет, но только если это вновь будет бой за абсолюта».

Пояс WBO на данный момент принадлежит британцу Фабио Вордли. Тайсон сообщал, что рассматривает возможность боя с Вордли в 2026 году.

37-летний Тайсон в двух предыдущих боях проиграл Усику.

