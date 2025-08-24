Олег Гончар

В субботу, 23 августа 2025 года, в Miccosukee Indian Gaming Resort в Майами (США) российский боксер супертяжелого веса Мурат Гассиев (32-2, 25 КО) одержал победу в первом с 2017 года поединке в США.

Соперником Гассиева стал американец Джеремайя Милтон (11-2, 7 КО), который согласился на бой на коротком уведомлении после того, как предыдущий оппонент Гассиева, Анджей Вавржик, выбыл из-за травмы. Поединок стал главным событием вечера бокса от M&R Boxing Promotions.

Бой проходил преимущественно на средней дистанции, где 31-летний Гассиев демонстрировал более высокую точность и мощность ударов. После шестого раунда Милтон, почувствовав преимущество соперника, отказался продолжать, капитулировав на табуретке (RTD 6).

Эта победа стала для Гассиева второй подряд после нокаута над Кемом Люнгквистом в 2024 году.

