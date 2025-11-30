Олег Гончар

В со-главном бою шоу в Темекуле (США) сын легендарного Мэнни Пакьяо, 24-летний Эммануэль Пакьяо-младший (0-0-1), дебютировал в профи.

Соперником Пакьяо-младшего стал американец Брендан Лалли (0-0-1). Для обоих боксеров это был дебют в профессионалах.

Филиппинец имел преимущество в скорости и ногах, но часто зажимался у канатов и переживал атаки за блоком. Лалли, медленный слеггер, навязал силовой бокс тоннажем и характером, нейтрализовав мобильность соперника.

Пакьяо-младший выглядел неплохо лишь в эпизодах, где он работал правыми боковыми и апперкотами в инфайтинге. Но американец доминировал в клинче, перебивая фаворита.

Судьи после четырех раундов дали ничью: 39-37 — Пакьяо и дважды 38-38.

