Скандальный американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) для The Ring поделился мыслями о бое бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) с обладателем титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).

«Ролли очень неудобный соперник и обладает огромной силой. У него руки из камня, и я это говорю не просто так.

Сила тяжелая, ударная. Не резкая, а именно тяжелая. Думаю ли я, что Пакьяо победит? 100%».