Владимир Кириченко

World Boxing официально объявила, кто будет бороться за должность президента организации на третьем ежегодном конгрессе в Риме 23 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба World Boxing.

Кандидатами являются бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который в настоящее время является президентом НОК Казахстана и возглавляет Олимпийскую комиссию при World Boxing, а также президент Греческой боксерской федерации Мариолис Харилаос.

Первый президент нового руководящего органа любительского бокса Борис ван дер Ворст не будет баллотироваться на второй срок.

Сообщалось, что третьим кандидатом должен был стать бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко, но он отказался от борьбы – по словам Zeus Files, причиной стало то, что Головкин сохранил поддержку МОК.

Ранее известный американец Райан Гарсия заявил, что Головкин не достоин места в Зале боксерской славы.