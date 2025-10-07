Олег Гончар

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) выразил сомнения по поводу включения бывшего чемпиона мира в среднем весе и действующего президента НОК Казахстана Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) в Международный зал боксерской славы. Об этом он заявил в интервью InsideRingShow.

«Во-первых, у Головкина никогда не было действительно больших побед. Кого он вообще побеждал?». Райан Гарсия

Гарсия признал, что Головкин долгое время был суперзвездой бокса, но этого недостаточно для Зала славы, поскольку он не имел невероятных достижений.

Напомним, Головкин должен стать следующим главой World Boxing.