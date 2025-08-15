Гвоздик получил возможность сразиться с американским перспективным бойцом.
Но почти сразу Кое переключился на другого противника
14 минут назад
Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (21-2, 17 KO) рассказал в интервью WBN, что получил предложение о поединке с проспектом Халилом Кое (10-1-1, 8 KO), но что-то пошло не по плану:
Менеджер рассказал об этом варианте на прошлой неделе. Я, конечно, согласился. Но в четверг они позвонили мне и сказали, что решили провести бой с Хартом. Думаю, что для Халила это серьезное испытание. И я не уверен, что он его пройдет. В любом случае, это хороший бой.
Напомним, что Гвоздик готов сразиться с Джейком Полом.
