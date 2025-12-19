Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (21-2, 17 KO) в интервью sport-express.ua поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:

Я не верю, что это будет происходить на самом деле. Вот и всё. Думаю, у Джошуа будут какие-то условия в контракте и он не сможет сильно бить или свяжет одну руку. Ну, я это так вижу.

Если это будет реальный бой... Ну, смотрите, Пол — не дурак. Ок, возможно, кто-то верит, что он достиг того уровня, чтобы на равных драться с Джошуа в любой его форме. Мне больше нравится быть реалистом. Как это вообще возможно? Я не вижу, чтобы Пол решил: «Ну, пойду под танк».

Мне кажется, будет какое-то театрализованное представление, напоминающее боксерский поединок. Возможно, простому зрителю этого будет достаточно. Однако те, кто разбираются, будут чувствовать себя ограбленными и униженными:) Будет кринж. Хотя, может случиться и что-то интересное и веселое. Посмотрим.