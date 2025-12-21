Гвоздик – о бое Усика с Джейком Полом: «Это же круто»
Александр считает, что все хотят видеть шоу
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (21-2, 17 KO) в интервью blik.ua высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Джейка Пола по правилам MMA:
Все хотят видеть шоу, поэтому меня ничего не удивит. Это же здорово. Такой формат имеет право на жизнь. Если бы Пол не был интересен, никто бы за его бои деньги не платил.
Напомним, что блогеру после поединка с Энтони Джошуапровели операцию.