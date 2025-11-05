Олег Гончар

Международная боксерская федерация (IBF) назначила промоутерские торги на элиминатор в супертяжелом весе между экс-чемпионом организации Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) и №4 рейтинга Фрэнком Санчесом (25-1, 18 КО). Дедлайн переговоров истек 22 октября без соглашения, поэтому 13 ноября определят организатора боя.

Победитель станет обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик (23-0, 14 КО). Для Дюбуа победа откроет путь к третьему поединку с украинцем: в двух предыдущих он потерпел нокауты — в августе 2023-го (спорный) и в июле 2025-го в Лондоне.

Санчес ждал соперника весь 2025-й год: от боя отказались Филип Хргович, Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес. Кубинец, ученик Эдди Рейносо, в последний раз дрался в феврале, нокаутировав Рамона Оливаса Эчеверрию.