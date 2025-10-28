Бывший соперник Усика хочет встречи с обладателем временного титула WBC
Британец объявил о готовности вернуться на ринг
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа (22-3, 21 KO) заявил о готовности выйти на ринг против обладателя временного титула WBC немца Агита Кабайела (26–0, 18 КО). Слова приводит DAZN.
Я готов выйти на ринг и сразиться с Кабайелем. Хочу этого боя.
В своем последнем поединке, который состоялся в августе, Дюбуа проиграл нокаутом абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику (24-0, 15 KO).
Отметим, что Кабайел свой следующий бой проведет 10 января против Тони Йоки.