Промоутер Дюбуа: «Дэниэлю нужно стать лучше после поражений от Усика»
Уоррен уверен, что Дэниел снова станет чемпионом мира
около 1 часа назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о карьере Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) на фоне поражений от Александра Усика (24-0, 15 KO). Функционера цитирует vringe.com:
Понятно, он будет (чемпионом мира). Ему всего 28 лет. 28 лет для супертяжа – это детский возраст. Посмотрите на его поражения. Я знаю, что бой с Джо Джойсом был спорным из-за травмы глаза и всё такое, и Джо тогда сработал хорошо. А два поражения от Усика – это не конец света, особенно для молодого парня.
О поражениях от Усика:
Он просто должен стать лучше, иначе все закончено. Нужно учиться и делать шаг вперед. Он должен показать всем, на что способен. Мы знаем, что он может бить. Его бои всегда зрелищны, и если подумать, в двух последних поединках подряд за ним наблюдало больше людей, чем за любым другим бойцом — почти 190 тысяч зрителей вживую. Он зрелищен. С ним никогда не бывает скучного боя.
Напомним, что Тайсон Фьюри хочет третий поединок с Усиком.