IBF неожиданно сделала россиянина претендентом на титул
Россиянин находится лишь на седьмом месте в рейтинге
около 1 часа назад
Международная боксерская федерация (IBF) официально пригласила россиянина Павла Силягина (16-0-1, 7 КО) провести бой за вакантный титул чемпиона во втором среднем весе против Ослейса Иглесиаса (14-0, 13 КО), передает BoxingScene.
Обе стороны имеют три дня, чтобы принять или отклонить приглашение к переговорам.
Силягин занимает седьмое место в рейтинге IBF. К нему обратились после того, как от боя по разным причинам отказались Трой Уильямсон, Хамза Шираз, Хайме Мунгия и Сауль Альварес.
Титул чемпиона IBF во втором среднем весе стал вакантным после того, как Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в декабре 2025 года.
Силягин в последний раз дрался летом 2025-го. Иглесиас считается одним из самых опасных панчеров дивизиона и против него Силягину не дают много шансов.
