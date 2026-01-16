Олег Гончар

Международная боксерская федерация (IBF) официально пригласила россиянина Павла Силягина (16-0-1, 7 КО) провести бой за вакантный титул чемпиона во втором среднем весе против Ослейса Иглесиаса (14-0, 13 КО), передает BoxingScene.

Обе стороны имеют три дня, чтобы принять или отклонить приглашение к переговорам.

Силягин занимает седьмое место в рейтинге IBF. К нему обратились после того, как от боя по разным причинам отказались Трой Уильямсон, Хамза Шираз, Хайме Мунгия и Сауль Альварес.

Титул чемпиона IBF во втором среднем весе стал вакантным после того, как Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в декабре 2025 года.

Силягин в последний раз дрался летом 2025-го. Иглесиас считается одним из самых опасных панчеров дивизиона и против него Силягину не дают много шансов.