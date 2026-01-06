Денис Седашов

29-летний мексиканский боксер Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) отказался от боя против кубинца Ослейса Иглесиаса (14-0, 13 КО) за вакантный титул IBF во втором среднем весе. Сообщает The Ring.

Международная боксерская федерация обратилась к бывшему абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO), однако мексиканец отклонил предложение, объяснив это восстановлением после операции на локте, которую ему сделали в октябре.

После отказа Альвареса IBF предложила титульный бой Хайме Мунгии, но и он решил не принимать вызов и не выходить на поединок с Иглесиасом.