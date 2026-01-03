Денис Седашов

Мексиканский боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) не сможет принять участие в поединке за вакантный титул IBF из-за восстановления после операции. Слова приводит Bloody Elbow.

Титул стал свободным после недавнего завершения карьеры непобежденного Теренса Кроуфорда.

Ранее IBF уточняла у Альвареса и непобежденного кубинца Ослейса Иглесиаса (14-0, 13 КО), их готовность к бою, однако из-за операции на локте после поражения от Кроуфорда в сентябре 2025 года Альварес вынужден пропустить поединок.

Это означает, что Иглесиас может претендовать на титул без боя с Канело.

Напомним, Альварес впервые за много лет вылетел из Топ-10 P4P.