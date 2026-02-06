Иман Хелиф хочет унизить Трампа на ОИ-2028
Олимпийская чемпионка-2024 заявила, что не позволит искажать правду о себе
около 3 часов назад
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 по боксу Иман Халиф публично обратилась к президенту США Дональду Трампу на фоне дискуссий о ее половой принадлежности. Слова спортсменки приводит L'Équipe.
Халиф заявила, что не понимает мотивации подобных заявлений Трампа и подчеркнула, что никогда не просила внимания к своей личной жизни. По словам боксерши, ее воспитывали как девушку, она выросла девушкой и всегда была таковой для людей в своем селе.
Халиф подчеркнула, что уважает Трампа как президента, но считает недопустимым искажение фактов.
«Я не трансгендер, я девушка. Молодая арабка и мусульманка, боксерша. Я работаю, чтобы вы могли приехать и вручить мне медаль на пьедестале в Лос-Анджелесе».
Скандал возник во время Олимпиады-2024 после поединка 1/8 финала, в котором Халиф победила Анджелу Карини. Соперница отказалась продолжать бой после первого пропущенного удара, после чего начались публичные обсуждения пола алжирской спортсменки, в частности со стороны Трампа. Действующий президент США во время предвыборной кампании использовал образ боксерши в борьбе с трансгендерами в спорте.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в июле 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Халиф завершила карьеру из-за гендерного скандала.
