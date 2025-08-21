Хелів удивила стильным образом после года без боев
Боксёрша продемонстрировала обновленный стиль с макияжем и новой прической
около 1 часа назад
Алжирская боксерша Иман Хелиф не выходила на ринг с августа прошлого года, когда одержала победу над Луи Ян в Париже 9 августа.
Однако в начале этой недели Хелиф удивила поклонников своим новым, стильным образом. Она сделала селфи с телеведущей и подкастером Насимой Джаффар-Бей.
На фото Хелиф выглядит сияющей: с ярким макияжем и распущенными волосами.
Джаффар-Бей поделилась снимком в своей истории в Instagram, подписав его:
Всегда приятно.
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру из-за гендерного скандала.
