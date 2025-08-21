Денис Седашев

Алжирская боксерша Иман Хелиф не выходила на ринг с августа прошлого года, когда одержала победу над Луи Ян в Париже 9 августа.

Однако в начале этой недели Хелиф удивила поклонников своим новым, стильным образом. Она сделала селфи с телеведущей и подкастером Насимой Джаффар-Бей.

На фото Хелиф выглядит сияющей: с ярким макияжем и распущенными волосами.

Джаффар-Бей поделилась снимком в своей истории в Instagram, подписав его:

Всегда приятно. Насима Джаффар-Бей

