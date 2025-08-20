Олег Гончар

Алжирская боксерша Имэн Хелиф (9-0, 2 КО), ставшая олимпийской чемпионкой 2024 года, прекратила заниматься боксом после гендерного скандала. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на экс-менеджера спортсменки Нассера Йесфаха.

По словам Йесфаха, после Игр в Париже, где Хелиф оказалась в центре споров из-за гендерных тестов, она не возобновляла тренировки и не выступала. Клуб, в котором она готовилась, не смог предложить ей профессиональный контракт. Хелиф провела один бой в Сингапуре, но для подписания контракта нужно было провести ещё четыре поединка, что не удалось из-за разногласий.

Напомним, ранее Хелиф планировала участвовать в Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.