«Иначе потеряет титул…» Промоутер Фьюри – о будущем Усика
Уоррен считает, что украинец может отказаться от пояса WBO
около 2 часов назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о поединке Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) и Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO) на фоне потенциального боя победителя с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
У вас есть два бойца, которым не обязательно драться друг с другом, оба — временные чемпионы. Усик выбыл на 90 дней (из-за травмы), и WBO заявила, что после окончания этих 90 дней он обязан защищать титул, иначе его потеряет. Этот бой организован потому, что победитель встретится с ним, или будет объявлен чемпионом, если Усик откажется от титула. Для Фабио это шанс, как и для Джо Паркера. Победитель забирает все. Это два бойца, которые рискуют и выходят на ринг ради права биться за четыре пояса. Победитель получит Усика — именно за это они и сражаются.
Напомним, что Усик был в Канаде на премьере фильма «Несломленный», в котором сыграл роль украинского бойца MMA Игоря Вовчанчина.