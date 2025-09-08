Денис Седашов

Команда новозеландского боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) выразила сомнения, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) выполнит обязательную защиту титула. Слова приводит Sky Sports.

Украинец владеет всеми четырьмя поясами в дивизионе, а следующим его соперником должен стать обязательный претендент от WBO. В настоящее время этим статусом владеет Паркер, который 25 октября проведет бой против временного чемпиона Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO). По решению организации, Усик должен выйти на ринг именно с победителем этого поединка.

Приятно, что WBO подтвердила – Усик должен встретиться с победителем. Но мы не знаем, действительно ли он согласится на этот бой. Из его лагеря поступает очень мало информации. Дэвид Хиггинс Промоутер Паркера

Напомним, WBO предоставила украинцу 90-дневную отсрочку от обязательной защиты по медицинским причинам, чтобы урегулировать вопрос следующего боя.

