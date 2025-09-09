Олег Гончар

Абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) в Канаде принял участие в 50-м Toronto International Film Festival (TIFF), который проходит с 5 по 15 сентября.

На фестивале состоялась премьера биографической спортивной драмы «Smashing Machine» («Незламний» в украинском прокате), где Усик сыграл легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

Главную роль — американского бойца UFC Марка Керра сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон, а его девушку, Дон Стейплз, сыграла Эмили Блант.

Фильм рассказывает о карьере Керра, его борьбе с зависимостью и противостоянии с Вовчанчиным, в частности их две схватки в 1999 и 2000 годах, где украинец одержал победу по очкам.

Ранее лента получила хорошие отзывы на Венецианском кинофестивале, а критики отметили её как претендента на «Оскар» за актёрскую игру Джонсона и Блант.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 3 октября 2025 года.

Напомним, Дуэйн Джонсон для фильма скинул 27 кг