Владимир Кириченко

Известный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль ответил в Twitter на вопрос о владельце титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинце Александре Усике (24-0, 15 КО).

Когда Усик проведет следующий бой и почему он избегает встречи с Вордли?

«Мысль о том, что Усик кого-то избегает – смешная и одна из самых глупых в истории бокса».

The notion that Usyk is ducking anyone is hilariously epic and one of the dumbest takes in boxing history. https://t.co/ppTukmOe0u — Dan Rafael (@DanRafael1) November 25, 2025

Напомним, накануне украинец отказался от титула WBO. Британский временный чемпион Фабио Вордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, получил полноценный титул.

Директор команды владельца титулов Усика высказался по поводу боя своего клиента с боксером и видеоблогером Джейком Полом.