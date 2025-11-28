Инсайдер: «Мнение о том, что Усик кого-то избегает – одно из самых глупых в истории бокса»
Американский журналист встал на сторону Александра
Александр Усик / Фото - Yahoo
Известный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль ответил в Twitter на вопрос о владельце титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинце Александре Усике (24-0, 15 КО).
Когда Усик проведет следующий бой и почему он избегает встречи с Вордли?
«Мысль о том, что Усик кого-то избегает – смешная и одна из самых глупых в истории бокса».
Напомним, накануне украинец отказался от титула WBO. Британский временный чемпион Фабио Вордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, получил полноценный титул.
Директор команды владельца титулов Усика высказался по поводу боя своего клиента с боксером и видеоблогером Джейком Полом.
