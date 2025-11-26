Олег Гончар

Президент WBO Густаво Оливери в интервью LuckyPunch прокомментировал решение Александра Усика (24-0, 15 КО) отказаться от пояса организации.

Оливери назвал это решение неожиданным, но подчеркнул, что Усик — бывший абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте, его первый пояс был именно WBO.

«Усик — невероятный чемпион в ринге и вне его, настоящий джентльмен и амбассадор спорта. После консультаций с командой он решил рассмотреть другие профессиональные возможности. Мы уважаем это решение, он заслужил. Двери WBO всегда открыты для него». Густаво Оливери

После отказа Усика от титула временный чемпион Фабио Уордли автоматически стал полноценным чемпионом.