Олег Шумейко

Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) планирует возвращение на ринг в 2026 году. Об этом сообщает secondsout.com со ссылкой на члена команды украинского чемпиона:

Команда работает над этим. Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Все происходит в свое время.

В команде украинца ранее объяснили, почему Усик отказался от титула WBO.