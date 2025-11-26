В команде Усика признались, когда украинец проведёт следующий поединок
Камбек украинца должен состояться в 2026 году
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) планирует возвращение на ринг в 2026 году. Об этом сообщает secondsout.com со ссылкой на члена команды украинского чемпиона:
Команда работает над этим. Думаю, менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами чем-то интересным. Скажу так: в 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Все происходит в свое время.
