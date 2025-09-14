Искусственный интеллект The Ring засчитал ничью в бою Альварес – Кроуфорд
Без комментариев
около 2 часов назад
Канело и Кроуфорд / Фото - Yahoo
Искусственный интеллект от The Ring засчитал ничью в бою абсолютного чемпиона во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) с бывшим королем этого дивизиона мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Счет в бою по версии ИИ – 114-114.
Кроуфорд победил Канело единогласным решением – 116-112, 115-112, 115-113. На кону боя стоял титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.