Владимир Кириченко

На Allegiant Stadium в Лас-Вегасе завершилось боксерское шоу от промоутерской компании Zuffa Boxing, в главном бою которого сразились абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Претендент захватил центр ринга и начал прессинговать Канело. Однако, Альварес сразу же показал готовность вступить в бой с Кроуфордом, если это потребуется. Канело набрал темп во 2-м раунде, но Кроуфорд был хорош – быстрые комбинации и контратаки Теренса создавали мексиканцу проблемы.

Канело слишком примитивно шел вперед, нарываясь на встречные удары Бада. В 4-м раунде Альварес чисто попал справа, но Кроуфорд без труда выдержал этот удар.

Кроуфорд полностью переигрывал Канело. Мексиканец не мог предложить ему ничего, что застало бы его врасплох. Альварес пытался плотно ударить по корпусу, тем временем Кроуфорд раз за разом поражал его голову.

Канело вкладывался в каждый удар, но Кроуфорд избегал опасности и хорошо встречал его на отходах. В начале 9-го раунда Теренс донес удар, после чего вступил в бой с Канело. В этот момент Альварес боднул его в глаз, после чего рефери дал Баду время на восстановление.

Мало что выходило у Альвареса. Если бы не отличная устойчивость, Кроуфорд мог бы уложить его в чемпионских раундах. Блестящее выступление Теренса, который ради этого боя поднялся на две весовые категории.

"Canelo"



Porque Crawford lo cagó bien a piñas y se quedó con el título del mundo de peso Supermediano. Se creen buenos los mexicanos en el boxeo y hoy pararon de comer pija yankee, alta putita los mexicanos.

pic.twitter.com/tu0WaSY05a — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) September 14, 2025

Результат боя: Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113)

Напомним, на этом шоу Богачук без шансов проиграл Адамсу в реванше.