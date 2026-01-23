Олег Гончар

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль рассказал о возможном подписании контракта обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) с Zuffa Boxing, сообщил канал iFL TV.

Рафаэль отметил, что философия Дэйна Уайта в запуске Zuffa Boxing заключается в отказе от сотрудничества и взаимодействия с другими организациями. По его словам, Zuffa планирует действовать автономно и не признавать сторонние боксерские структуры, что может создать ограничения для чемпионов мира.

Инсайдер подчеркнул, что Александр Усик вряд ли согласится на контракт, если не будет иметь возможности защищать свои чемпионские пояса. Усик также владеет титулом The Ring, а бойцы его уровня, по словам Рафаэля, стремятся не только к большим гонорарам, но и к официальному признанию в ведущих организациях.

Рафаэль также упомянул пример Джея Опетаи, который имеет титул IBF и пояс The Ring, и предположил, что Zuffa может позволять объединение титулов, несмотря на публичные заявления. Кроме того, журналист сообщил, что Энди Руис также вел переговоры с Zuffa Boxing, что частично объясняет слухи о возможном бое с Усиком.