Австралийский Усик подписал контракт с промоушеном президента UFC
Опетая имеет большие ожидания
около 1 часа назад
Фото: Matchroo
Чемпион IBF Джей Опетая (29-0, 23 КО) объявил о подписании контракта с боксерским промоушеном президента UFC Дейны Уайта Zuffa Boxing. Австралийца цитирует fightnews.info:
Сейчас я подписал контракт с Zuffa Boxing и взволнован будущим. Захватывающие времена. Давайте устроим большие бои – унификации, поединок за звание абсолютного чемпиона. Погнали.
Напомним, что ранее бой на ивенте Zuffa Boxing получилАлександр Гвоздик.
