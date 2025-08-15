Денис Седашов

Промоутер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем своего 20-летнего клиента и его перспективах в профессиональном боксе.

По словам Уоррена, главное сейчас — не спешить с боями против топ-соперников, таких как Александр Усик.

Я хочу, чтобы Мозес проводил бои, которые он может выиграть. Организация поединков в боксе немного похожа на идеальный удар — важно выбрать правильный момент. Ему всего 20 лет, и мы не хотим сжечь его раньше времени. Фрэнк Уоррен

Он добавил, что Итаума уже проявил себя как настоящий феномен в боксе: победы на юниорском чемпионате Европы с нокаутом в первом раунде и выступления на чемпионате мира подтвердили его талант и зрелость на ринге.

Он дерется с невероятной зрелостью, и не только на ринге. За короткое время он достиг огромного прогресса и производит впечатление человека, который в своей области является чем-то особенным. Теперь у него большое испытание — интересно будет увидеть, как он его пройдет в субботу. Фрэнк Уоррен

Третий бой на горизонте. Чисора ждет победы Уайта над Итаумой.