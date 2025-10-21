Олег Гончар

Спортивный журналист и комментатор Макс Келлерман поделился мнением о наследии абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в эфире InsideRingShow.

Келлерман заявил, что украинца часто переоценивают как исторического супертяжа, но недооценивают как одного из лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) всех времен.

Келлерман подчеркнул, что резюме Усика в супертяжелом весе, хотя и впечатляет на вершине, выглядит менее насыщенным по сравнению с легендами. Например, Мохаммед Али побеждал не только Фрейзера, Формана или Листона, но и таких бойцов, как Джерри Кворри, Оскар Бонавена, Рон Лайл, Эрни Шейверс и Генри Купер. Эвандер Холифилд также имел многочисленные победы над топовыми соперниками, включая Рея Мерсера и Майкла Доукса.

По мнению Келлермана, Усик не имеет такого объемного списка побед над топ-10 супертяжами, но его техническое мастерство делает его исключительным в рейтинге P4P. Это сравнение подчеркивает уникальность достижений украинца в современном боксе.

