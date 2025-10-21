Владимир Кириченко

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), для The Ring прокомментировал возможность третьего поединка между украинцем и бывшим чемпионом из Великобритании Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Теоретически, это интересный вариант, но для кого? Если фанаты бокса действительно этого хотят, тогда возможно. Но, на мой взгляд, эта глава уже закрыта».

37-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после двух подряд поражений от Усика.

Фаворитом на бой против украинца является победитель поединка между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и обладателем временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

38-летний Усик в последний раз выходил на ринг 19 июля, досрочно победив Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере став абсолютным чемпионом мира.

Ранее Лапин рассказал, что Александр планирует провести еще пять поединков.