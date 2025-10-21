Паркер призвал Усика активнее выходить на ринг
Временный чемпион WBO призвал украинца не медлить и организовать новые бои
18 минут назад
Фото: Getty Images
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) призвал абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 KO) активнее выходить на ринг и давать шанс другим боксерам побороться за титулы. Слова приводит The Mirror.
Знаете что, я не понимаю, почему Усик так долго ждет. Он великий чемпион и достиг колоссальных успехов в боксе. Мы, не только топ-боксеры, но и все тяжеловесы, хотим видеть больше движения в борьбе за титулы чемпиона мира. Так что, Усик, давай, давай! Нам нужно немного экшена.
Бой между Паркером и Вордли состоится 25 октября в Лондоне.
Усик планирует бой с победителем поединка Паркер - Вордли.