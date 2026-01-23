Олег Гончар

Тренер Ксавье Миллер в интервью Lights Out оценил шансы чемпиона WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) в потенциальном бою против чемпиона WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО).

Миллер заявил, что безусловно дает Уордли шанс. Он напомнил, что с возрастом в супертяжелом весе нужно быть осторожным, потому что никогда не знаешь, когда время пройдет. Можно пройти полный лагерь, чувствовать себя идеально, а на ринге быть никаким.

«Фабио — настоящий боец. У него есть характер, сердце, решимость. Он напоминает мне бойцов 80-х и 90-х годов. Очень крепкий и сделает все возможное для победы. Я знаю Фабио, потому что он был в лагере, когда я работал с Диллианом. Мне нравится его личность, его характер. Он хорошо говорит. И вы видите — даже если он проигрывает по очкам, он всегда верит, что достанет тебя. Это очень важная черта». Ксавье Миллер

Тренер подчеркнул, что многие боксеры имеют значительно больше опыта, особенно любительского. Редко кто достигает высот без серьезной любительской школы. Когда же это случается, как случилось с Уордли, то тренер считает, что это нужно приветствовать.

