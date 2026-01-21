Денис Седашов

Чемпион WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) заявил о готовности уже в ближайшем бою встретиться с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), если тот после возвращения на ринг захочет сразу биться за титул чемпиона мира.

В комментарии для iFL TV британский боксер дал понять, что открыт к поединку с Цыганским королем и не видит смысла в затягивании процесса.

Если он этого хочет — я согласен. Для меня, если этот бой не станет следующим, то это не по моей вине. Если ты этого хочешь — он есть. Если нет, и он хочет немного размяться или сделать что-то другое — хорошо. Делайте то, что считаете нужным. Фабио Вордли

Вордли также скептически оценил возможную необходимость промежуточных боев для Фьюри, учитывая его возраст и огромный опыт в профессиональном боксе.

Не думаю, что в его возрасте, с таким боксерским опытом и способностью контролировать ринг и нокаутировать соперников даже после 10 раундов, это принесет ему большую пользу. Но ладно — тогда я изменю свои планы и буду искать другой вариант. Фабио Уордли

