В Великобритании разобрали бой Уордли – Фьюри
Тиббс считает, что у обоих боксеров есть свои преимущества
21 минуту назад
Фото: Queensberry Promotions
Британский тренер Марк Тиббс поделился ожиданиями от потенциального поединка Фабиo Вордли (20-0-1, 19 KO) и Тайсона Ф’юри (34-2-1, 24 KO). Наставника цитирует vringe.com:
Я уверен, что Тайсон достаточно опытен. Ему не нужен разогревочный бой. Но на стороне Фабио Уордли молодость. Вот что Фабио имеет против Фьюри. Он не такой опытный, как Фьюри, но у него есть эта молодость. Как мы видели снова и снова, он её использует. Он может это сделать. Это маловероятно, но также я говорил последние два его боя.
