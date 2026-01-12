Владимир Кириченко

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе в мире.

Составители рейтинга снова добавили в топ бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе, а также чемпиона Олимпийских игр 2012 года в тяжелом весе американца Энтони Джошуа после того, как он нокаутировал американского блогера Джейка Пола.

Отметим, что из списка исключен 36-летний мексиканец Энди Руис из-за неактивности.

Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN:

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Даниэль Дюбуа

4. Фабио Уордли

5. Джозеф Паркер

6. Энтони Джошуа

7. Агит Кабайел

8. Филип Хргович

9. Мозес Итаума

10. Чжан Чжилей

Интересно, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри, по-прежнему находится в топе, занимая вторую позицию, несмотря на то, что уже больше года не выходил на ринг.

