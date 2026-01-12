Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), поделился планами своего клиента относительно будущего возвращения на ринг.

Цитирует Брауна talksport.com.

«Я всем говорил, что Фьюри вернется. Он вернулся и снова любит бокс. Он не дрался год, но мы, возможно, нацелены на три боя для него в этом году. Тайсон не против провести три боя. Сейчас он в Таиланде.

Тайсон готов драться с кем угодно. Он бы провел бой против Фабио Вордли. Но вы должны быть реалистами насчет Тайсона. Он не был в ринге год. Ему необходимо провести бой, чтобы снова войти во вкус. Я бы с удовольствием посмотрел на него в Манчестере, чтобы первый бой после возвращения был для него домашним. Затем будет несколько других поединков.

Махмудов – один из соперников, о которых говорят. Есть и другие варианты. Но Махмудов – один из главных фаворитов. Он один из вариантов».