Стало известно, сколько боев Фьюри планирует провести в 2026 году: есть имена соперников
Первый матч может состояться в Манчестере
около 11 часов назад
Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), поделился планами своего клиента относительно будущего возвращения на ринг.
Цитирует Брауна talksport.com.
«Я всем говорил, что Фьюри вернется. Он вернулся и снова любит бокс. Он не дрался год, но мы, возможно, нацелены на три боя для него в этом году. Тайсон не против провести три боя. Сейчас он в Таиланде.
Тайсон готов драться с кем угодно. Он бы провел бой против Фабио Вордли. Но вы должны быть реалистами насчет Тайсона. Он не был в ринге год. Ему необходимо провести бой, чтобы снова войти во вкус. Я бы с удовольствием посмотрел на него в Манчестере, чтобы первый бой после возвращения был для него домашним. Затем будет несколько других поединков.
Махмудов – один из соперников, о которых говорят. Есть и другие варианты. Но Махмудов – один из главных фаворитов. Он один из вариантов».
Напомним, отец Фьюри хочет увидеть трилогию с Александром Усиком.