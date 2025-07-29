Денис Седашов

Легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) продолжит свою карьеру, однако реванша с Марио Барриосом (29-2-2, 18 KO) после недавней ничьей, похоже, не будет.

Менеджер ветерана Шон Гиббонс ясно дал понять, что Барриос — не приоритет для команды Пакьяо. Слова приводит Secondsout.

К черту Марио Барриоса. Кому он вообще нужен? Мэнни Пакьяо уже его победил. И не в плохом смысле — Барриос мне симпатичен, но… он уже позади. Зачем снова с ним драться? Шон Гиббонс

Менеджер уточнил, что в числе главных целей Пакьяо сейчас находятся чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО), а также звезда легкого веса Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО).

Роландо Ромеро хочет стать следующим соперником Пакьяо.