Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) заявил, что хочет провести бой против Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера.

Цитирует Кабайела fightbookmma.com.

«Я подерусь с кем угодно. Я не боюсь этих ребят. Я могу подраться с Тайсоном, я могу подраться с Эй Джеем. Я также могу подраться с Деонтеем Уайлдером. Проблема в том, что мне придется подождать.

Приближается бой Эй Джея с Фьюри. Почему бы после их поединка не встретиться с победителем? Кабаель против одного из этих ребят. Но прежде всего мне нужно провести защиту титула, а затем мы им всем покажем».