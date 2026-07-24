Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) ответил на вызов обладателя титула WBC в хэвивейте немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

«Сначала у меня Вах, потом Эй Джей. А дальше и ты можешь получить свое. И вообще, ты правда думаешь, что готов к Цыганскому Королю?».

Кабайел стал полноценным чемпионом после того, как Александр Усик освободил титулы, которыми до недавнего времени владел – WBC, WBA и IBF.

Последний раз Агит выходил на ринг 10 января этого года на шоу в Оберхаузене (Германия), где победил Дамиана Кныбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Фьюри проведет бой против Мариуша Ваха сегодня, 24 июля, на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд. Этот бой должен стать для 37-летнего британца промежуточным перед поединком с Энтони Джошуа.

Напомним, бывший соперник Кличко накануне боя перевесил Фьюри почти на 12 кг.