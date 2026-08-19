Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о подготовке к первому бою Агита Кабаэла (27-0, 19 КО) в статусе полноправного чемпиона мира в супертяжелом весе. Слова приводит Betway Insider.

Немецкий боксер получил титул после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) освободил пояса WBC, WBA и IBF. В настоящее время промоутеры Кабаэла ищут соперника для защиты.

Мы предоставили Куинсберри и Спенсеру Брауну возможность попытаться подобрать лучший вариант соперника для его дебюта в качестве полноценного чемпиона мира.

Мы подождем еще несколько дней, чтобы увидеть, удастся ли им что-то организовать. Если нет, то WBC примет свое решение.