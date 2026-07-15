Украинский боксер хэвивейта Владислав Сиренко (22-1, 19 KO) для vRINGe поделился мыслями о гипотетическом поединке чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабаэля (27-0, 19 KO) против бывшего обладателя титулов Владимира Кличко (64-5, 53 KO).

«Особенно я не слышал в Германии разговоров на эту тему. Но лично для меня это был бы очень интересный и классный бой. Я тоже считаю, что для Владимира такой бой был бы крутым. И вижу шансы на победу в нем. Сначала провести один поединок для разогрева… Ведь все-таки он очень долго не выходил на ринг… Тренировки — это одно, а большой ринг — это нечто другое.

Если, конечно, в WBC позволят сразу же побороться за титул чемпиона мира, то вполне верю, что стиль Кличко позволит ему победить. Было бы очень круто и классно. Судя по моему опыту в боксе, когда проскакивают разные такие слухи, то однозначно их кто-то запускает. И запускают обычно с какой-то целью. Это может быть как со стороны Агита, так и со стороны Владимира. А может и с обеих сторон. Если уже разогревают, если есть эти разговоры, значит, однозначно происходили какие-то шаги в этом направлении».