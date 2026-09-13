Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для Fightbook MMA заявил, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (25-0, 16 КО) завершит выступления на профессиональном уровне после поединка против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

«Думаю, он завершит карьеру. Возможно, проведет еще один бой. Я слышал, что он может встретиться с Деонтеем, но точно не знаю. После этого боя он завершит карьеру. Думаю, он понимает, — ему все же 39 лет — что это будет последний бой в его карьере, так почему бы и нет? Думаю, он проведет этот поединок с Деонтеем в США».

Ранее была информация, что поединок против Уайлдера состоится в марте 2027 года в США.

После этого Тайсон Фьюри предложил Усику провести реванш в ноябре. Он по контракту должен боксировать с Энтони Джошуа, но заявил об отмене поединка.

Александр сказал, что идет за Тайсоном, а Фьюри опубликовал постер трилогии.

Напомним, Кабайел может провести бой против жертвы Усика из России.