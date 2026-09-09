Бой в ноябре и выход на Хрговича. Кабайел обнародовал график поединков
Вечер бокса пройдет в Германии
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) до конца недели согласует условия первой защиты титула.
Бой запланирован на ноябрь в Германии. В случае победы Кабайел планирует в 2027 году провести объединительный бой против чемпиона IBF Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).
Немецкий боксер получил полноценный пояс WBC после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) освободил свои титулы.
Фьюри ответил Кабайелу по поводу очного поединка – Джошуа в очереди.
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