Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) до конца недели согласует условия первой защиты титула.

Бой запланирован на ноябрь в Германии. В случае победы Кабайел планирует в 2027 году провести объединительный бой против чемпиона IBF Филипа Хрговича (21-1, 16 КО).

Agit Kabayel is expected to have his first WBC heavyweight title defense finalized by the end of this week for November in Germany, Kabayel’s manager, Spencer Brown, tells @ringmagazine. After that, the plan is to pursue a unification with Filip Hrgovic next year. pic.twitter.com/0ovCBfWgiv — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 8, 2026

Немецкий боксер получил полноценный пояс WBC после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) освободил свои титулы.

Фьюри ответил Кабайелу по поводу очного поединка – Джошуа в очереди.