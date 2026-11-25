Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) высказался о возможном возвращении бывшего абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (25-0, 16 КО) в первый тяжелый вес.

По словам Кабайела, украинскому боксеру приходится искусственно набирать массу во время подготовки к поединкам в хэвивейте, что создает дополнительные трудности. Слова приводит BoxingScene.

Думаю, у него есть проблемы с весом. В супертяжелом дивизионе мой естественный вес составляет около 118 кг. Когда я начинаю тренировочный лагерь, то сбрасываю около 9 кг. Проблема для Усика заключается в том, что перед боем ему приходится есть. Это действительно большая проблема: ты усердно тренируешься и одновременно вынужден есть. Поэтому, на мой взгляд, ему лучше вернуться в крузервейт. Это очень сложно. Бенавидес — невероятный боец, он мне очень нравится. Он замечательный боксер с отличными навыками. Но посмотрим. К тому же, как по мне, Усик — один из лучших бойцов этой эпохи в боксе. Агит Кабаел

Кабайел заявил, что Усик не заинтересован в проведении с ним очного боя.