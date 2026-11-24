Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) проанализировал поединок бывшего абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (25-0, 16 КО) против экс-чемпиона мира по кикбоксингу голландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО в боксе).

По словам Кабайела, нестандартный стиль голландца, который не имел полноценного опыта в профессиональном боксе, помешал украинцу быстро прочитать действия соперника в стартовых раундах. Слова приводит BoxingScene.

Когда я смотрел бой с Верховеном, то уже в первых двух-трех раундах заметил, что Усик не может прочитать действия Рико. Тот никогда раньше не проводил полноценные боксерские поединки, так что Усику было трудно анализировать его манеру. Именно поэтому он не понимал тактику Рико в этом бою. Думаю, именно из-за этого у него возникли трудности. Агіт Кабайєл

Напомним, Александр Усик победил Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Усик – об оценке работы Usyk 17 Promotions: «На сегодняшний момент – восемь».